Проишествия 

В Лондоне возле парламента задержан вооруженный мужчина

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Фото: reuters.com

Недалеко от здания британского парламента и правительственного квартала Уайтхолл в Лондоне полиция арестовала вооруженного ножами мужчину. Как сообщает BBC, его подозревают в намерении осуществить теракт. Пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни.

Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них — большой кухонный нож, используемый для резки хлеба.

Лондонская полиция сообщила, что в ходе инцидента никто не пострадал. В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/v-londone-vozle-parlamenta-zaderzhan-vooruzhennyy-muzhchina

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