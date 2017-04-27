В Лондоне возле парламента задержан вооруженный мужчина
Недалеко от здания британского парламента и правительственного квартала Уайтхолл в Лондоне полиция арестовала вооруженного ножами мужчину. Как сообщает BBC, его подозревают в намерении осуществить теракт. Пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни.
Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них — большой кухонный нож, используемый для резки хлеба.
Лондонская полиция сообщила, что в ходе инцидента никто не пострадал. В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/v-londone-vozle-parlamenta-zaderzhan-vooruzhennyy-muzhchina