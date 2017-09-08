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В ЛНР заявили о прекращении подачи воды с подконтрольного Киеву водозабора

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В ЛНР заявили о прекращении подачи воды с подконтрольного Киеву водозабора | Русская весна

Западная фильтровальная станция (ЗФС), которая расположена на территории, временно оккупированной Киевом, без предупреждения прекратила подачу воды в Луганскую Народную Республику.

Об этом 8 сентября сообщили в ГУП «Лугансквода».

«Западная фильтровальная станция без предварительного уведомления прекратила подачу воды на территорию ЛНР», — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, причиной остановки подачи воды стала авария в энергосети. Других подробностей ЧП пока нет, «Русская Весна» будет следить за ситуацией в Луганске. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504868233

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