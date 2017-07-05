В ЛНР разбрасывают украинские «пропуска» для сдачи в плен
Украинские силовики разбрасывают в населенных пунктах у линии сопррикосновения так называемые «пропуска на Украину», в которых в манере гитлеровских пропагандистов предлагают военнослужащим Народной милиции ЛНР сдаться в плен. Об этом сообщает ЛИЦ, со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.
«В течение последних нескольких дней на горячую линию МВД ЛНР обращаются жители городов и посёлков, расположенных на линии разграничения с ВСУ, с жалобами на большое количество украинских листовок в окрестностях их населённых пунктов. „Макулатура“, как прозвали листовки поселяне, призывает военнослужащих Народной милиции ЛНР сдаваться в плен, обещая взамен всевозможные блага. Один из таких „пропусков в плен“ в качестве вещественного доказательства, был передан в полицию Республики», — рассказали в ЦВО.
«Всем, кто сложит оружие и добровольно сдастся, гарантируется сохранение жизни и справедливое правосудие, — сообщается в одной из листовок на русском языке, которая называется „Пропуск на Украину“. — В противном случае, единственным финалом для вас будет гибель».
Как отметил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, эта «макулатура» очень похожа на ту, что в 1941—1942 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии под Москвой, Севастополем, Ленинградом и Сталинградом.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/05/v-lnr-razbrasyvayut-ukrainskie-propuska-dlya-sdachi-v-plen