В ЛНР разбрасывают украинские «пропуска» для сдачи в плен

Украинские силовики разбрасывают в населенных пунктах у линии сопррикосновения так называемые «пропуска на Украину», в которых в манере гитлеровских пропагандистов предлагают военнослужащим Народной милиции ЛНР сдаться в плен. Об этом сообщает ЛИЦ, со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

«В течение последних нескольких дней на горячую линию МВД ЛНР обращаются жители городов и посёлков, расположенных на линии разграничения с ВСУ, с жалобами на большое количество украинских листовок в окрестностях их населённых пунктов. „Макулатура“, как прозвали листовки поселяне, призывает военнослужащих Народной милиции ЛНР сдаваться в плен, обещая взамен всевозможные блага. Один из таких „пропусков в плен“ в качестве вещественного доказательства, был передан в полицию Республики», — рассказали в ЦВО.

«Всем, кто сложит оружие и добровольно сдастся, гарантируется сохранение жизни и справедливое правосудие, — сообщается в одной из листовок на русском языке, которая называется „Пропуск на Украину“. — В противном случае, единственным финалом для вас будет гибель».

Как отметил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, эта «макулатура» очень похожа на ту, что в 1941—1942 годах разбрасывали гитлеровцы над позициями Красной Армии под Москвой, Севастополем, Ленинградом и Сталинградом.