В ЛНР рассказали о связи терактов в Луганске и саммита G20

Киев организовал теракты в Луганске в первый день саммита «Большой двадцатки» с целью срыва мирного урегулирования в Донбассе.

Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня в центре Луганска в районе площади Героев Великой Отечественной войны были совершены два теракта.

В результате подрыва начиненного поражающими элементами взрывного устройства, заложенного в урну на входе в продуктовый магазин, погибла женщина, ранения получили пять человек.

Второй взрыв, при котором пострадали два человека, произошел в нескольких десятках метров, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции.

«Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встреч лидеров „Большой двадцатки“ с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе», — заявил Марочко.

«Опасаясь того, что в Гамбурге главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут в ходе личной встречи наметить пути деэскалации, киевские ястребы пошли на бесчеловечные шаги, которые призваны показать мировому сообществу так называемую нестабильность в Народных Республиках», — пояснил он.

«Не меньшие опасения у Киева вызывает и встреча лидеров стран-гарантов Минских договоренностей, которые будут обсуждать урегулирование в Донбассе без Порошенко, что дает надежду на ускорение реализации положений Комплекса мер», — отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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