В ЛНР пропали военные разведчики ВСУ (+ВИДЕО)
В ЛНР на линии фронта пропали военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание.
Об этом сообщил пресс-центр штаба «АТО».
«Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли», — говорится в сообщении.
Сейчас ведутся поиски военных и выясняются обстоятельства происшествия.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486827685