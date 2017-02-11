В ЛНР пропали военные разведчики ВСУ (+ВИДЕО)

В ЛНР на линии фронта пропали военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание.

Об этом сообщил пресс-центр штаба «АТО».

«Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли», — говорится в сообщении.

Сейчас ведутся поиски военных и выясняются обстоятельства происшествия.

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