Украина 

В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ

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В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ | Русская весна

В ЛНР силовики предотвратили теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Об этом утром 4 июля сообщил журналистам глава МГБ Республики Леонид Пасечник.

«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной теракт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — цитируют Пасечника РИА Новости.

Он уточнил, что с целью осуществления теракта в Луганск была заброшена украинская ДРГ, в составе как минимум двоих человек, которая планировала осуществить «ликвидацию международных наблюдателей».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499151514

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