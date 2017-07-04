В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ
В ЛНР силовики предотвратили теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Об этом утром 4 июля сообщил журналистам глава МГБ Республики Леонид Пасечник.
«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной теракт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — цитируют Пасечника РИА Новости.
Он уточнил, что с целью осуществления теракта в Луганск была заброшена украинская ДРГ, в составе как минимум двоих человек, которая планировала осуществить «ликвидацию международных наблюдателей».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499151514