В Литве опять тренируются в ловле «зеленых человечков»

В эту пятницу в Литве начались самые масштабные в нынешнем году военные маневры «Удар молнии» (Zaibo kirtis 2017), в ходе которых отрабатываются совместные действия силы МВД и армии.

Учения в окрестностях и на улицах городов Мариямполе и Вилкавишкис будут длиться до 7 мая, в них задействованы Силы миротворческих операций литовской армии, Силы быстрого реагирования и части их обеспечения. Помимо более 3 тыс. военнослужащих в маневрах примут участие 200 полицейских и 200 представителей других ведомств, в т. ч. бойцы антитеррористического подразделения Aras, сотрудники Службы охраны границы, Департамента противопожарной безопасности и спасения, муниципальных учреждений, работники больниц и члены Союза стрелков. Также планируется призвать 2000 резервистов со всей Литвы.

«Планируем моделировать различные ситуации. Это будут неконвенциальные, то есть присущие гибридной войне, действия, террористические выпады против муниципальных органов. По сценарию неизвестные группировки попытаются вызвать беспорядки, бунты, занимать муниципальные здания», — сообщил руководитель учений «Удар молнии», начальник Сводного штаба литовской армии генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас. Самые активные действия в рамках маневров начнутся 2 мая, на улицах городов их можно будет наблюдать до 6 мая. В ходе мероприятия предполагается выяснить, «насколько быстро и эффективно органы внутренних дел смогут взаимодействовать с силами миротворческих операций литовской армии и силами быстрого реагирования при нейтрализации вооружённых диверсионных групп — максимально защищая при этом гражданское население и его имущество».

Напомним, что в Литве в этом месяце уже проходили учения МВД по ловле гипотетических «диверсантов», которые, как считает местное руководство, могут проникнуть в государство из соседних России и Белорусии. К этим учениям, проводившимся по распоряжению министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, привлекли около семисот пограничников и полицейских — им предстояло «отразить выпады диверсантов на государственной границе». Согласно легенде, спецподразделения недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и решили занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции в городе Шальчининкай. «Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы», — пояснил Мисюнас. По его словам, заранее в известность о предстоящих маневрах были поставлены лишь руководители полиции, пограничников и Службы общественной безопасности. Однако, рядовые сотрудники не знали, что это лишь учения.

После того, как условные «зеленые человечки», вооруженные автоматами Калашникова, вторглись на территорию Литвы, они достаточно легко заняли ближайший пограничный пункт, отключив там радиосвязь. Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких нападавших, но тут же были «взяты в заложники» другими «боевиками». Вскоре и здание полицейского комиссариата оказалось «захвачено террористами», а в ходе последующих неудачных переговоров «заложников» «убили». Предполагалось, что группа быстрого реагирования должна приступить к штурму здания, поэтому в целях экономии средств дальнейшие учения свернули. Позже, общественность узнала о ряде неприятных фактов: «зеленые человечки» без труда продвинулись на несколько километров от государственной границы, смогли занять стратегически важный объект, завладеть оружием полицейских и захватить целый отряд заложников. Глава МВД Литвы был проинформирован о ходе учений с двухчасовым опозданием. Также отмечается, что сотрудники полиции действовали, с тактической точки зрения, недостаточно грамотно. У них не было всей необходимой амуниции, они не уделили достаточного внимания обеспечению безопасности гражданских. «И жилетки были неподходящими, и оружие недостаточное, и тактика не та», — сетовал Мисюнас. Местные же жители, которые должны были оказывать активное содействие властям в целях нейтрализации «захватчиков», проявили безразличие к происходящему.

Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне посвятил заседание разбору состоявшихся маневров. В его ходе выяснилось, что изначально использовать автоматы в ходе учений не планировалось. О том, как учебное оружие оказалось в руках «диверсантов», не сообщается. Член комитета, экс-глава Минобороны Литвы Раса Юкнявичене заявила, что мероприятие прошло «на волосок от трагедии». Она особо подчеркнула тот факт, что правоохранители не открыли огонь по «нападавшим», хотя для этого были веские причины. По ее мнению, теперь настоящие «зеленые человечки» вполне могут захватить полицейский комиссариат — просто заявив, что устроены учения. Однако, наибольшее внимание депутатов привлек тот факт, что «боевики» успели провозгласить «Шальчининкскую народную республику». По словам министра Мисюнаса, в изначальном сценарии этого не было, но «участники слишком вошли в роль злодеев». Глава МВД считает, что неоповещение рядовых сотрудников о начале маневров было правильным решением. В свою очередь, Юкнявичене наседала на него с вопросами: «А если бы кого-то застрелили? Если бы находившиеся в полицейском участке вооружённые люди стали бы обороняться?»