В лесу под Запорожьем собрали «урожай» гранатометов (ВИДЕО)

21 апреля в отделение полиции города Запорожье обратился мужчина, сообщив, что случайно нашел тайник с оружием в лесополосе на окраине города.

Два подствольных гранатомета и 15 противотанковых гранатометов к автомату Калашникова мужчина заботливо перевез в свой гараж, а в полицию решил сообщить только спустя некоторое время.

Происхождение оружия сейчас устанавливает следствие. К мужчине не будут применяться санкции, если версия с находкой в лесу будет подтверждена.

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