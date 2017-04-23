Украина 

В лесу под Запорожьем собрали «урожай» гранатометов (ВИДЕО)

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В лесу под Запорожьем собрали «урожай» гранатометов (ВИДЕО) | Русская весна

21 апреля в отделение полиции города Запорожье обратился мужчина, сообщив, что случайно нашел тайник с оружием в лесополосе на окраине города. 

Два подствольных гранатомета и 15 противотанковых гранатометов к автомату Калашникова мужчина заботливо перевез в свой гараж, а в полицию решил сообщить только спустя некоторое время. 

Происхождение оружия сейчас устанавливает следствие. К мужчине не будут применяться санкции, если версия с находкой в лесу будет подтверждена. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492948633

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