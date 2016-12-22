В Ленобласти ребёнок в наушниках погиб под колёсами поезда
Сотрудники следственного комитета проверяют обстоятельства гибели несовершеннолетнего подростка в Лужском районе Ленинградской области. По предварительным данным, мальчик шёл ночью по железнодорожным путям в наушниках и не среагировал на приближение поезда.
«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось, поскольку подросток шел спиной к поезду и не ушел с рельсов», — сообщила корреспонденту EADaily помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.
По предварительной информации, 13-летний мальчик в ночное время возвращался по железнодорожному полотну от отца, который проживает отдельно от семьи. Версию о том, что мальчик шёл в наушниках и не услышал приближающегося поезда, подтверждает его запись в социальной сети под фотографией, сделанной в конце ноября на железнодорожном мосту через реку Лугу: «Я когда домой иду, музыку слушаю».
Трагедия произошла несмотря на то, что накануне в Толмачёвской школе, где учился погибший, было проведено занятие, на котором детям рассказывали о правилах поведения на железной дороге.
В начале декабря в Ломоносовском районе Ленинградской области на железной дороге погиб 16-летний подросток, который также не услышал приближение электрички из-за того, что находился в наушниках.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/22/v-lenoblasti-rebyonok-v-naushnikah-pogib-pod-kolyosami-poezda