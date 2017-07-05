Проишествия 

В Ленобласти пассажирский поезд столкнулся с ремонтным

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Пассажирский поезд № 77 сообщением Воркута — Санкт-Петербург совершил столкновение со стоящим в габарите рабочим поездом в среду, 5 июля, около 14:00.

«В результате столкновения 1-я тележка локомотива пассажирского поезда сошла с рельс. В настоящее время сведений о пострадавших нет. Заявлений и жалоб от пассажиров пассажирского поезда не поступило», — сообщили EADaily в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«На место происшествия выехала следственная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов транспортного подразделения СК РФ для проведения неотложных проверочных мероприятий», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В МЧС по Ленинградской области сообщили, что пассажиры и сотрудники РЖД во время столкновения не пострадали. «Сейчас на месте (перегон Ефимовская — Коле) ведутся восстановительные работы», — проинформировали в пресс-службе.

ЧП произошло в Бокситогорском районе Ленинградской области.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/05/v-lenoblasti-passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-remontnym

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