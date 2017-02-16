В Ленинградском зоопарке умерла самая старая жирафиха в мире

Жирафиха по кличке Луга умерла от старости в Ленинградском зоопарке.

«К сожалению, время берет свое и Луга, которую безумно любили все наши посетители, прожив в Ленинградском зоопарке 35 лет, покинула нас», — сообщмли корреспонденту EADaily в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

35 лет для жирафа — возраст достаточно почтенный, средняя продолжительность жизни этих животных в зоопарках около 27 лет, а в природных условиях ещё меньше.

«Есть основания полагать, что Луга была самым старым жирафом среди живущих в зоопарках мира. Чтобы подтвердить это, мы делали запрос в Книгу рекордов Гиннеса, но так и не получили исчерпывающего ответа», — отметила пресс-секретарь зоопарка Екатерина Колгушкина. По ее словам, теперь тело жирафа кремируют в городском крематории. «Прах животных нам оттуда не отдают, ведь у нас нет специального кладбища», — добавила она.

Луга появилась на свет в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы. Со своим супругом, жирафом по кличке Гамлет, Луга произвела на свет семь детенышей, которые разъехались по разным зоопаркам мира. С матерью осталась только Соня, она в настоящее время — единственный жираф в городском зоопарке.