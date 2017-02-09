В Латвии свирепствует чума свиней, грозя милионными убытками

Латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) на принадлежащей ООО Ancers ферме Бунчи в Саласписском крае, где содержится около 10 тыс. животных, информирует LETA.

Три недели назад Ancers пришлось ликвидировать 5023 свиньи на ферме Рукас в Кримулдском крае, а на ферме в Саласпилсском крае провели дополнительные проверки, чтобы убедиться, что животные не заражены вирусом АЧС. Там, где обнаружено заболевание, ПВС ввела защитные меры. Действует карантин — в радиусе трех километров установлена охраняемая зона, в радиусе десяти километров ведется надзор. На этой территории будет контролироваться состояние здоровья домашних свиней и кабанов, а также движение транспортных средств. Особое внимание будет уделяться перевозке животных и мясных продуктов. Ранее председатель правления ООО Ancers Раймонд Калванс сообщил, что убытки из-за ликвидации свиноматок и поросят на затронутой АЧС ферме Рукас в Кримулдском каре могут составить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом фирму тревожит потеря генетического материала.

Впервые АЧС выявлена в Джукстской и Яунсатской волостях Тукумского края, Лапмежциемской волости Энгурского края, Вирбской волости Талсинского края и Пузской волости Вентспилсского края, где найдено по одному павшему от АЧС кабану. Таким образом, в этом году АЧС обнаружена у 127 кабанов в 48 волостях 34 краев, а в прошлом году — у 1146 кабанов. 17 января этого года правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском, Адажском и Саласпилсском краях, затронутых африканской чумой свиней — оно будет действовать до 17 апреля.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии была выявлена крупная вспышка инфекции.