В Латвии начаты уголовные процессы о вербовке для совершения теракта

Полиция безопасности (ПБ) Латвии ведет один уголовный процесс по факту «вербовки с целью проведения теракта» и два процесса — «об угрозе совершения теракта». Пока известно лишь то, что уголовные процессы начаты еще в прошлом году. Поскольку следствие еще ведется, агентству LЕТА в ПБ не предоставили более подробных комментариев, поэтому неизвестно, есть ли задержанные.

В публичном отчете, подготовленном ПБ в прошлом году, говорилось, что «уровень террористической угрозы в Латвии остается низким и активизации деятельности террористических организаций не ожидается». Вместе с тем, по мнению представителей спецслужбы, риски радикализации в мусульманской общине Латвии сохраняются. «В настоящее время риску радикализации наиболее сильно подвержены конвертиты (новообращенные — EADaily), особенно те, кто продолжительное время находились в государствах с высоким уровнем террористической угрозы».

«Поездки в Сирию и Ирак с целью присоединения к террористической группировке „Исламское государство“ (запрещена в России — EADaily) и впредь будет оставаться главным фактором, который может повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Латвии», — отмечает ПБ. В прошлом году ПБ впервые передала в прокуратуру три уголовных процесса о «незаконном участии в вооруженном конфликте». Из них два — по факту участия в вооруженном конфликте в Сирии и один — по факту участия в ополчении Донбасса. Одно из дел об участии в сирийском конфликте рассматривается судом первой инстанции. Обвиняемого Мартиньша Гринбергса прокуратура требует приговорить к одиннадцати годам лишения свободы. Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре 2016 года приняли решение о его депортации. Под конвоем сотрудников Полиции безопасности молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

Напомним, что бывший руководитель Латвийского центра исламской культуры Олег Петров тоже обвиняется в незаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии на стороне «Исламского государства». Местонахождение Петрова латвийской прокуратуре неизвестно, однако ПБ установило, что Петров по-прежнему имеет авторитет в мусульманской общине и в прошлом году распространял среди ее членов пропагандистские материалы ИГ. Всего в делопроизводстве ПБ находится еще несколько уголовных процессов по факту участия четырех человек в сирийском конфликте. Также ПБ начала пять уголовных процессов в отношении девяти человек по факту участия в ополчении Донбасса.