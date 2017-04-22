Проишествия 

В Кёльне попытались сорвать съезд партии «Альтернатива для Германии»

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Фото: katehon.com

Несколько тысяч левых демонстрантов в субботу 22 апреля попытались воспрепятствовать сбору участников съезда партии «Альтернатива для Германии», проведение которого намечено в Кельне. Об этом пишет Интерфакс.

По данным местной прессы, для охраны правопорядка на улицы города выведены около четырех тысяч полицейских. Сообщается о потасовках, в которых пострадал один полицейский.

«Альтернатива для Германии», выступающая с позиций евроскептицизма и отличающаяся жесткой позицией по отношению к иммигрантам, представлена в 11 из 16 ландтагов (земельных парламентов Германии). На съезде 600 представителей партии намерены выработать программу, которая позволила бы партии получить места в бундестаге Германии.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/v-kyolne-popytalis-sorvat-sezd-partii-alternativa-dlya-germanii

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