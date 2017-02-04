Россия 

В Крыму появится газета на украинском языке

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В Крыму появится газета на украинском языке | Русская весна

В Крыму в ближайшее время появится первая газета на украинском языке. Об этом журналистам рассказал глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте», — сказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с «Украинской общиной Крыма».

«В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты», — подчеркнул глава ведомства.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486195721

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