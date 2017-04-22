Россия 

В Крыму открыли памятник экс-президенту США

0 коментариев
В Крыму открыли памятник экс-президенту США | Русская весна

Памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту открыли в Ялте.

Мероприятие приурочено к традиционному празднованию Дня улицы Рузвельта. «Памятник установлен с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранение мира в XX веке», — сказал РИА Новости мэр города Андрей Ростенко.

Бюст участника исторической Ялтинской конференции 1945 года изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.

Мэр подчеркнул, что инициатива открыть памятник исходит от общественности города. «Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок», — подчеркнул Ростенко.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.

Читайте также: Киев готовится начать новую газовую войну

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492862845

Другие новости:

7725au_1476371284

Дмитрий Евстафьев. Россия и США у порога силового решения

0
dt3v5x_1485582004

Убийцы спутников: какое оружие способно лишить США могущества в космосе (ФОТО)

0
bqlzyo_1481446805

В Сирию выехали чистильщики…Керри и клинтониды взвыли )

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *