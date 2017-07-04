В Крыму отцы-одиночки смогут получать материнский капитал

В Госдуму внесен законопроект, изменяющий порядок предоставления права на материнский капитал гражданам, проживающим в республике Крым и Севастополе.

«Законопроектом предлагается в случае смерти женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, не являвшейся в этот период гражданкой России и проживавшей на территории Автономной Республики Крым, предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребёнка или ребёнку до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет)», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте правительства.

«В тех случаях, когда женщина умерла или объявлена умершей, возможность распоряжения этими средствами может быть предоставлена отцу (усыновителю) ребёнка (независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства) либо ребёнку, если отец ребёнка или мужчина, являющийся единственным усыновителем ребёнка, умер или объявлен умершим», — отмечается в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 29 июня.

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