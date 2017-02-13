В Крыму назвали причину захвата ВСУ базы батальона «Аскер»

Украинские военные желают прекратить незаконные действия батальона имени Номана Челебиджихана («Аскер») на юге Херсонской области у границ Крыма. Так глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов объяснил причину вооруженного конфликта между ВСУ и батальоном, случившегося в ночь на 13 февраля.

По словам Смирнова речь идет о решении отдельных командиров Вооруженных сил Украины навести порядок и защитить жителей Херсонской области, где добровольческий батальон «чинит настоящий произвол и беззаконие».

Смирнов также заявил, что крымские власти не раз получали жалобы от людей, пересекающих госграницу с Украиной, и от населения Херсонской области о запугиваниях и «откровенном бандитизме» со стороны представителей незаконного батальона.

Как сообщало EADaily, в Министерстве обороны Украины заявили о вооруженном конфликте бойцов ВСУ с неизвестными в Херсонской области в результате которого бойцы ВСУ в ночь на 13 февраля захватили лагерь крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана («Аскер»)».

«Аскер», стал известен после того, как 20 сентября 2015 года совместно с украинскими националистами начал бессрочную блокаду Крыма — сначала товарную, а затем и энергетическую. В октябре — ноябре 2015 года радикалы повредили на территории Херсонской области опоры линий электропередачи, связывающих Крым с Украиной, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров и на прилегающую территорию самой Украины. После этого в течение двух недель они препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения.

Члены «Аскер» участвуют в совместном с украинскими пограничниками контроле границы с Крымом.