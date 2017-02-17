В Крыму ФСБ задержала боевика батальона Ислямова

Сотрудники погрануправления ФСБ задержали члена радикальной группировки «Аскер», пытавшегося незаконно попасть в Крым, сообщили в пресс-службы ведомства.

Задержанного, родившегося в 1997 году, зовут Сеит-Ибраим Зайтуллаев. Он пытался пересечь границу в обход пункта пропуска.

Во время личного осмотра у него обнаружили удостоверение участника «Аскера». Также выяснилось, что Зайтуллаев больше года входил в состав батальона им. Номана Челибиджихана, созданном одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым.

Зайтуллаев рассказал, что в батальоне готовят специалистов для диверсий в Крыму. Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

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Ранее в Кремле выразили обеспокоенность попытками Киева организовать теракты и диверсии на территории России. По словам президента Владимира Путина, украинские власти не готовы к мирному решению ситуации в Донбассе.

Батальон им. Номана Челибиджихана сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача этого формирования — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. По факту создания батальона крымское следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело.