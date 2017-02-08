В Крыму 49 пунктов обесточены из-за сильного ветра

Сегодня, 8 февраля, около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах Крыма остались без энергоснабжения из-за сильного ветра. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.

«По состоянию на 10:00 (мск), электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 — частично. Всего без электроснабжения находятся 9222 человека», — говорится в релизе.

До этого сообщалось о 27 населенных пунктах, где из-за непогоды было нарушено энергоснабжение. Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании «Крымэнерго» пока не сообщают.

Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение, дует сильный ветер с порывами до 20−25 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится на полуострове до утра 10 февраля.