Проишествия 

В Крыму 49 пунктов обесточены из-за сильного ветра

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Фото: bagnet.org

Сегодня, 8 февраля, около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах Крыма остались без энергоснабжения из-за сильного ветра. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.

«По состоянию на 10:00 (мск), электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 — частично. Всего без электроснабжения находятся 9222 человека», — говорится в релизе.

До этого сообщалось о 27 населенных пунктах, где из-за непогоды было нарушено энергоснабжение. Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании «Крымэнерго» пока не сообщают.

Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение, дует сильный ветер с порывами до 20−25 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится на полуострове до утра 10 февраля.

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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/v-krymu-49-punktov-obestocheny-iz-za-silnogo-vetra

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