Украина 

В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО)

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В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

Оператор информационного портала Кривого Рога «Первый Криворожский» Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений ВСУ.

Как сообщает сам портал, 6 июля в Кривом Роге в помещении и возле здания Саксаганского райсовета проходили учения военных.

В съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор портала. Он выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки.

«После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок», — говорится в сообщении.

В итоге оператора доставили во вторую горбольницу с ранением в шею, мужчине потребовалась операция. Что именно произошло в здании и зачем в журналиста выстрелили боевым патроном — пока остается загадкой.

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В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

В Кривом Роге в ходе учений ВСУ ранили журналиста (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499346789

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