В Кремле рассказали, как Путин реагирует на критику и оскорбления

Владимир Путин считает неприемлемыми личные оскорбления в свой адрес, при этом всегда готов к конструктивной критике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о необходимости создания специального закона о защите института президентства.

«Вы знаете, что сам президент вполне конструктивно относится к политическим материалам, особенно он конструктивно относится к взвешенным и умным критическим замечаниям», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь российского президента напомнил о наличии в российском законодательстве набора механизмов, позволяющих защищать честь и достоинство любого гражданина.

«Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», — резюмировал Дмитрий Песков.

Напомним, что соответствующий вопрос поднял вчера спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, озвучив идею создания закона о защите института президентства в ходе встречи со студентами.