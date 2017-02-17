В Кремле прокомментировали заявление Захарченко об освобождении Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко о Донбассе.

По словам Пескова, заявления о возможности освобождения территорий Донбасса от украинских карателей военным путем находятся не в русле минских договорённостей.

«Безусловно, такие заявления — они не в русле минских договорённостей. С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряжённости, которую мы констатируем сейчас на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооружённых сил», — отметил пресс-секретарь.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Захарченко надеется на мирное решение конфликта в Донбассе, но напомнил Киеву, что решение может быть и военным.

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