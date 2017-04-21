В Кремле прокомментировали слухи о стягивании войск РФ к границе с Северной Кореей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британских СМИ о том, что Москва якобы приняла решение стянуть силы и вооружения к границе с Северной Кореей, опасаясь эскалации конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, речь идет о материале издания Daily Mail, в котором говорится, что президент России якобы распорядился направить дополнительные военные силы и технику на границу с КНДР, опасаясь потока беженцев в случае нанесения Соединенными Штатами ракетного удара США по Северной Корее.

По словам Пескова, «вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», а значит в Кремле оставляют за собой право промолчать и не озвучивать дополнительную информацию на этот счет.

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