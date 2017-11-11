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В Кремле прокомментировали слова Путина о наказании за срыв встречи с Трампом

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В Кремле прокомментировали слова Путина о наказании за срыв встречи с Трампом | Русская весна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал шутку Владимира Путина о наказании протокольной службы за отсутствие встречи с главой США Дональдом Трампом, пошутив в ответ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях АТЭС.

При этом он объяснил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и «определенных формальностей протокола», с которыми командам, «к сожалению, справиться не удалось».

«Ну… Будут наказаны за это», — сказал Путин.

«Конечно, последует кара», — сказал Песков журналистам.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510427391

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