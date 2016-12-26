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В Кремле прокомментировали скандальное заявление Божены Рынски

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В Кремле прокомментировали скандальное заявление Божены Рынски | Русская весна

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков резко отозвался о словах скандальной журналистки Божены Рынски, порадовавшейся гибели журналистов телекомпании НТВ в крушении Ту-154 над Черным морем.

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В своем комментарии он использовал выражение «уродливые проявления сумасшествия».

«Такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни.

Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к петиции с требованием лишить Рынску российского гражданства после ее скандальной записи в соцсети.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482747894

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