Россия 

В Кремле прокомментировали итоги первого тура выборов во Франции

0 коментариев
В Кремле прокомментировали итоги первого тура выборов во Франции | Русская весна

Москва является сторонницей выстраивания взаимовыгодных отношений с Парижем и с уважением относится к выбору французского народа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты первого тура президентских выборов во Франции.

По данным министерства внутренних дел Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Второй тур выборов пройдет 7 мая.

«Мы с уважением относимся к выбору французов. Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений», — сказал Песков.

Читайте также: Ле Пен: Первый этап на пути к Елисейскому дворцу пройден

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493022884

Другие новости:

q3jcnf_1467400082

НАТО, вероятно, воевало бы с Россией до последнего финского солдата, — Путин

0

Цивилизация в нас победила: почему мы не скачем

0
slgemz_1470694562

Apple обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства РФ

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *