В Кремле прокомментировали итоги первого тура выборов во Франции

Москва является сторонницей выстраивания взаимовыгодных отношений с Парижем и с уважением относится к выбору французского народа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты первого тура президентских выборов во Франции.

По данным министерства внутренних дел Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Второй тур выборов пройдет 7 мая.

«Мы с уважением относимся к выбору французов. Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений», — сказал Песков.

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