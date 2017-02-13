В Кремле прокомментировали иск Украины против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение об иске, который Украина подала в ВТО с жалобой на якобы запрет Россией украинского транзита через ее территорию.

Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет применять процедуры, предусмотренные международным правом для такого рода случаев.

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов России, которые будут применяться в данном случае, равно как и в других аналогичных», — заявил пресс-секретарь президента России.

Как сообщила ранее «Русская Весна», 9 февраля 2017 года Киев подал очередную жалобу на Россию в ВТО.

В сообщении министерства экономического развития и торговли Украины говорится, что Киев предлагает создать группу экспертов, которые оценят «многочисленные ограничения транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Киргизию».

При этом известно, что дополнительные требования (а не «ограничения») к компаниям-транзитерам Россия ввела 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу режима зоны свободной торговли Украины и Евросоюза.

В этих условиях для предотвращения попадания на российский рынок через территорию Украины беспошлинных европейских товаров Россия в полном соответствии с правилами ВТО предложила транзитерам использовать определенные пункты пропуска и применять к грузовым отсекам средства идентификации (пломбы), в том числе функционирующие на основе технологии ГЛОНАСС.

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