В Кремле прокомментировали информацию о «преемнике Путина»

В Кремле не видят повода для проверок сообщений о том, что сенатор Франц Клинцевич якобы называет спикера Госдумы Вячеслава Володина следующим президентом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Накануне на заседании оргкомитета «Победа» представитель организации инвалидов войны в Афганистане пожаловался Владимиру Путину на многочисленные претензии и проверки со стороны Клинцевича.

При этом он рассказал о неком письме, в котором сенатор якобы указывает Володина как правопреемника президента. Путин в ответ заявил, что преемника президента может определить только российский народ в ходе демократических выборов и никто другой.

«Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более, что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков. Тут все предельно ясно», — сказал Песков.

Что касается конфликта между организацией и Клинцевичем, то в нем по поручению президента разберется первый замглавы администрации Сергей Кириенко, добавил пресс-секретарь.

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