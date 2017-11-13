В Кремле ответили на слова экс-главы ЦРУ о том, что Путин запугал Трампа

В России активно комментируют слова бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Трамп якобы «запуган» российским президентом Владимиром Путиным.

В Кремле подобное предположение назвали неверным, а в Госдуме и Совфеде высказывают мнение о том, что подобные заявления делаются для того, чтобы ограничить для Трампа возможность принятия решений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США Дональд Трамп может быть «запуган» российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент «Газеты. Ru».

«Это неверное предположение», — сказал Песков.

Как ранее сообщала «Русская Весна», экс-глава ЦРУ в эфире телеканала CNN предположил, что американский президент опасается наличия у Путина какого-либо компромата на него.

«Я думаю, что Трамп был по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь того, что он может предпринять. То, что Трамп делает в отношении россиян — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — сказал он.

На это заявление отреагировали не только в Кремле. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также дал комментарий по скандальному заявлению Бреннана, передает RT.

«Как правило, политики такого уровня, как Трамп, умеют неплохо скрывать эмоции.Поэтому, кого Трамп боится, а кого нет — это вещь из области предположений. Но сам факт таких заявлений говорит о том, что во внутриполитической повестке дня в США тема России продолжает занимать место.

Представители разных политических групп стремятся использовать фактор Путина, фактор России в своей конкурентной борьбе», — констатировал Новиков, подчеркнув, что Бреннан имеет право на то, чтобы высказать свою точку зрения.

Заявление Бреннана прокомментировали также и в Совете Федерации. Так, член комитета по международным делам Игорь Морозов выразил мнение о том, что подобными комментариями экс-глава ЦРУ пытается ограничить Трампа в возможности принятия политических решений.

«Эти силы не дают ему в полном объеме задействовать весь своей потенциал полномочий президента США. Он никак не может войти в работу в полном объеме во внешнем контуре. Это совершенно очевидно.

Эти силы ему не дают особенно на российском направлении, и они всегда будут его клевать, долбить и сделают все возможное, чтобы отношения между нашими странами остались на таком низком уровне», — говорит член Совфеда.

Аналогичное заявление сделал заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, сказанным в комментарии ФАН, предположение о том, что «Путин якобы „запугал” Трампа и поэтому тот вынужден совершать какие-то шаги, — это просто смешно».

О сомнительности заявления Бреннана говорят не только публичные политики, но и эксперты. Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в беседе с НСН назвал это заявление типичным в тех политических условиях, которые сложились внутри США на сегодняшний день.

«Это еще одно заявление в общую кучу подобных заявлений, что Путин имеет влияние на Трампа, что Путин самый влиятельный человек в мире, что он крайне страшен, что Трамп слаб и так далее. Это стандартная риторика, которой придерживаются противники нынешнего американского президента», — заявил эксперт, подчеркивая, что обвинения Трампа в «страхе» перед Путиным — часть кампании по дискредитации президента Америки.

Причиной обвинений в «страхе» перед Путиным скорее всего являются заявления Трампа о том, что история о якобы вмешательстве России в американские выборы подстроена демократами.

Отвечая на вопрос журналистов, верит ли он Владимиру Путину, Трамп ответил: «Каждый раз, когда мы видимся, он говорит: „Я не делал этого”. И я верю. Я действительно верю, что если он говорит мне это, он имеет это в виду».

«Я бы предпочел, знаете ли, работать с ним (президентом России) по Украине, а не стоять и спорить о том, есть или нет. Потому что все это было подстроено демократами», — добавлял Трамп.

Это заявление было встречено жесткой критикой со стороны анти-российски настроенного сенатора Джона Маккейна.

«Нет никакого „Америка прежде всего”, когда речь идет о том, что ты веришь полковнику КГБ, а не американскому разведывательному сообществу. Нет никакого „принципиального реализма” в сотрудничестве с Россией, чтобы поддерживать смертоносный режим [президента Сирии Башара] Асада, который остается величайшим препятствием к политическому решению… в Сирии», — написал сенатор.

По словам Маккейна, Путину «не близки интересы Америки».

«Верить в обратное не только наивно, но это также подвергает национальную безопасность риску», — заключил он.

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