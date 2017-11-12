В Кремле объяснили срыв отдельной встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

США пытались согласовать отдельную двустороннюю встречу американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме во время саммита АТЭС, но предложили время и место, которые устраивали только их, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб, и по другим каналам. Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон.

Как правило, стороны стараются предложить друг другу различные альтернативные варианты, чтобы согласовать графики глав государств, учитывая, что они всегда перегружены в ходе подобных саммитов», — сказал Песков.

«К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив.

Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — добавил он.

Песков напомнил, что встреча в Гамбурге проходила на американской территории и по дипломатической очередности на этот раз встреча должна была пройти на российской территории.

«Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться», — отметил он.

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