В Кремле объяснили изменения рейтинга Медведева

Решения, связанные с оперативным управлением, которые по долгу службы приходится принимать главе правительства, могли повлиять на рейтинг доверия граждан России к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо», — отметил Дмитрий Песков, комментируя результаты недавнего соцопроса «Левада-центра».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что результаты исследования общественного мнения проанализируют в Кремле.

Ранее социологи «Левада-центра» обнародовали данные опроса граждан, по результатам которого выяснилось, что уровень доверия к Дмитрию Медведеву снизился на 34 процента и составляет 32%. При этом в той или иной мере поддерживают действия премьер-министра 45% опрошенных граждан России.

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