В конгрессе США пообещали добиваться импичмента для Путина
В эфире политической передачи член палаты представителей США Максин Уотерс пригрозила импичментом Дональду Трампу, а затем и вице-президенту страны Майку Пенсу, которого по ошибке назвала Путиным, пишет The Washington Free Beacon.
В интервью программе «Взгляд» на ABC News член палаты представителей США демократ Максин Уотерс перепутала вице-президента страны Майка Пенса с Владимиром Путиным, пишет The Washington Free Beacon.
Ведущая передачи Джой Бехар, которая в прошлом не раз призывала к импичменту, поинтересовалась у Уотерс: справится ли Пенс с обязанностями президента лучше, чем Дональд Трамп?
Уотерс ответила: «Сначала разберёмся с Трампом, потом возьмёмся за Путина. Он следующий».
«Путин или Пенс?» — уточнила ведущая. «Пенс», — исправила ошибку конгрессмен.
«Убьём двух зайцев одним выстрелом: Путина и Трампа, — а потом возьмёмся за Пенса», — сказала Бехар, чтобы сгладить неловкость ситуации.
The Washington Free Beacon отмечает, что Уотерс уже не первый раз путает факты. На пресс-конференции в феврале она заявила: пока Трамп «вешается на шею Путину, Путин всё решительнее завоёвывает Корею».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1501971000
2 thoughts on “В конгрессе США пообещали добиваться импичмента для Путина”
* «Уотерс уже не первый раз путает факты…»
= Т.е. «Край непуганых идиотов» — в Вашингтоне !!…
* СМИ, 13.02.2017 — 23:29. «Боже, не покидай Америку»: Захарова
о «назначении» Айболита президентом Лимпопо
— «…Мария Захарова высказалась в своем аккаунте в Facebook по поводу розыгрыша
члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс
российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
…Пранкеры… позвонили Уотерс, известной своей непримиримой позицией
по отношению к России, от имени премьера Украины Вл. Гройсмана.
Основной темой разговора стала необходимость усиления антироссийских санкций
со стороны США в связи с тем, что
«регулярная армия Путина оккупировала Донецк и Львов».
…пранкеры заявили, что российские хакеры взломали избирател. систему Лимпопо,
чтобы свергнуть правительство Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита.
Заявление пранкеров вызвало возмущение сенатора,
Уотерс обещала «выпустить заявление» в связи с действиями российских властей.
В конце разговора стороны договорились «оставаться на связи»…»
— — — * — — —
1-7) _ Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо…
Хоть лежишь ты от нас далеко,
наши Крейсеры мы подошлём –
от Кремля Бармалея спасём !!…
2-7) _ Айболиту от ЦРУ не уйти !..
Перекроем ему все пути !..
Как Бен-Ладена, гада, найдём,
и спецназом его «мочканём» !!…
3-7) _ Что ж, спасибо, сэр Гройсман, за весть.
Мы поможет вам Путина съесть ::
наши танки у немцев стоят –
через Польшу до Львова домчат !!…
4-7) _ ЦРУ и Трампу разнос учиню::
почему прозевали фигню ??..
Почему о деяньях Кремля
узнаю я последняя, мля ?!…
5-7) _ Я коврижек опять напеку –
на Майдан их с Вэ Нуланд пришлю::
подкормить чтобы гарных парней,
чтобы взяли Донбасс поскорей !…
6-7) _ Ну, и Крым возверну тебе вЗад –
так решили Конгресс и С е н а т !!..
И к Cтолетию, блин, Октября –
путь «горит под ногами земля»
у «агрессоров злобных » Кремля !…
7-7) _ МЫ – свой «Ordnung» везде наведём,
снова Мир весь «за пояс заткнём»!..
Несогласных же пустим под пресс –
так решили Сенат и К о н г р е с с !!…
Силон Селенов, 14 февраля 2017