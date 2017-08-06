Россия 

В конгрессе США пообещали добиваться импичмента для Путина

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В конгрессе США пообещали добиваться импичмента для Путина | Русская весна

В эфире политической передачи член палаты представителей США Максин Уотерс пригрозила импичментом Дональду Трампу, а затем и вице-президенту страны Майку Пенсу, которого по ошибке назвала Путиным, пишет The Washington Free Beacon.

В интервью программе «Взгляд» на ABC News член палаты представителей США демократ Максин Уотерс перепутала вице-президента страны Майка Пенса с Владимиром Путиным, пишет The Washington Free Beacon.

Ведущая передачи Джой Бехар, которая в прошлом не раз призывала к импичменту, поинтересовалась у Уотерс: справится ли Пенс с обязанностями президента лучше, чем Дональд Трамп?

Уотерс ответила: «Сначала разберёмся с Трампом, потом возьмёмся за Путина. Он следующий».

«Путин или Пенс?» — уточнила ведущая. «Пенс», — исправила ошибку конгрессмен.

«Убьём двух зайцев одним выстрелом: Путина и Трампа, — а потом возьмёмся за Пенса», — сказала Бехар, чтобы сгладить неловкость ситуации.

The Washington Free Beacon отмечает, что Уотерс уже не первый раз путает факты. На пресс-конференции в феврале она заявила: пока Трамп «вешается на шею Путину, Путин всё решительнее завоёвывает Корею».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1501971000

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2 thoughts on “В конгрессе США пообещали добиваться импичмента для Путина

  • 06.08.2017 at 20:52
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    * «Уотерс уже не первый раз путает факты…»

    = Т.е. «Край непуганых идиотов» — в Вашингтоне !!…

    * СМИ, 13.02.2017 — 23:29. «Боже, не покидай Америку»: Захарова
    о «назначении» Айболита президентом Лимпопо
    — «…Мария Захарова высказалась в своем аккаунте в Facebook по поводу розыгрыша
    члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс
    российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
    …Пранкеры… позвонили Уотерс, известной своей непримиримой позицией
    по отношению к России, от имени премьера Украины Вл. Гройсмана.
    Основной темой разговора стала необходимость усиления антироссийских санкций
    со стороны США в связи с тем, что
    «регулярная армия Путина оккупировала Донецк и Львов».
    …пранкеры заявили, что российские хакеры взломали избирател. систему Лимпопо,
    чтобы свергнуть правительство Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита.
    Заявление пранкеров вызвало возмущение сенатора,
    Уотерс обещала «выпустить заявление» в связи с действиями российских властей.
    В конце разговора стороны договорились «оставаться на связи»…»
    — — — * — — —

    Reply
  • 06.08.2017 at 20:54
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    1-7) _ Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо…
    Хоть лежишь ты от нас далеко,
    наши Крейсеры мы подошлём –
    от Кремля Бармалея спасём !!…

    2-7) _ Айболиту от ЦРУ не уйти !..
    Перекроем ему все пути !..
    Как Бен-Ладена, гада, найдём,
    и спецназом его «мочканём» !!…

    3-7) _ Что ж, спасибо, сэр Гройсман, за весть.
    Мы поможет вам Путина съесть ::
    наши танки у немцев стоят –
    через Польшу до Львова домчат !!…

    4-7) _ ЦРУ и Трампу разнос учиню::
    почему прозевали фигню ??..
    Почему о деяньях Кремля
    узнаю я последняя, мля ?!…

    5-7) _ Я коврижек опять напеку –
    на Майдан их с Вэ Нуланд пришлю::
    подкормить чтобы гарных парней,
    чтобы взяли Донбасс поскорей !…

    6-7) _ Ну, и Крым возверну тебе вЗад –
    так решили Конгресс и С е н а т !!..
    И к Cтолетию, блин, Октября –
    путь «горит под ногами земля»
    у «агрессоров злобных » Кремля !…

    7-7) _ МЫ – свой «Ordnung» везде наведём,
    снова Мир весь «за пояс заткнём»!..
    Несогласных же пустим под пресс –
    так решили Сенат и К о н г р е с с !!…

    Силон Селенов, 14 февраля 2017

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