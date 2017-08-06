В конгрессе США пообещали добиваться импичмента для Путина

В эфире политической передачи член палаты представителей США Максин Уотерс пригрозила импичментом Дональду Трампу, а затем и вице-президенту страны Майку Пенсу, которого по ошибке назвала Путиным, пишет The Washington Free Beacon.

В интервью программе «Взгляд» на ABC News член палаты представителей США демократ Максин Уотерс перепутала вице-президента страны Майка Пенса с Владимиром Путиным, пишет The Washington Free Beacon.

Ведущая передачи Джой Бехар, которая в прошлом не раз призывала к импичменту, поинтересовалась у Уотерс: справится ли Пенс с обязанностями президента лучше, чем Дональд Трамп?

Уотерс ответила: «Сначала разберёмся с Трампом, потом возьмёмся за Путина. Он следующий».

«Путин или Пенс?» — уточнила ведущая. «Пенс», — исправила ошибку конгрессмен.

«Убьём двух зайцев одним выстрелом: Путина и Трампа, — а потом возьмёмся за Пенса», — сказала Бехар, чтобы сгладить неловкость ситуации.

The Washington Free Beacon отмечает, что Уотерс уже не первый раз путает факты. На пресс-конференции в феврале она заявила: пока Трамп «вешается на шею Путину, Путин всё решительнее завоёвывает Корею».

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