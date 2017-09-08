В Конгрессе США паника. Российские «тролли» устроили переполох в Facebook

Представители Facebook отчитались перед американским конгрессом – важный противник на полях информационной войны повержен! Директор службы безопасности Facebook Алекс Стамрос доложил об активности 470 подозрительных аккаунтов, опубликовавших порядка 3 тысяч рекламных сообщений на сумму в 100 тысяч долларов.

Владельцы этих страниц управляли сообществами, где проходили дискуссии на острые политические и социальные темы в США. 80% аккаунтов, а также модерируемых ими сообществ были успешно заблокированы службой безопасности Facebook.

К гадалке не ходи, а уже ясно, что даже если бы никаких выводов от Facebook не последовало, скорее всего, виноватой все равно оказалась бы Россия. Ведь, как известно, в США разразилась страшная истерия, касаемо активности нашей страны в киберпространстве. Так, например, по заявлениям американских СМИ, президентские выборы в США в прошлом году прошли под большим влиянием российских хакеров, якобы выкативших в сеть компромат на старушку Клинтон, в итоге с треском провалившуюся на выборах. К тому же администрации Facebook надо ведь как-то оправдаться за наличие у себя такого контента вообще.

А тут оказывается, что и это ещё не всё. Представители Facebook твёрдо убеждены, что все вышеупомянутые аккаунты принадлежат «фабрике троллей», а их активность также была направлена на то, чтобы избрать в Америке выгодного для России президента. США даже включили в санкционный список «за поддержку российского правительства» Евгения Пригожина, питерского бизнесмена, которым, по слухам, эта самая «фабрика» и финансируется. Никаких доказательств по всем вышеуказанным утверждениям, разумеется, представлено не было.

Покой в колыбели демократии (так обычно об Америке отзываются) явно нарушается кучкой скупердяев, заседающих на Капитолийском холме. Сначала Facebook активно цензурирует информационное пространство, блокируя аккаунты, что публикуют неугодную властям США информацию, а потом его представители бегут на поклон к конгрессменам, мол, поглядите, денежки отработаны по полной программе, а давайте-ка нам ещё. И дадут! Власти США в пору предвыборной гонки потратили на политические агитки в сети более миллиарда долларов! Это так, для сравнения и объективного взгляда, у кого в информационном пространстве США и насколько ресурсов больше.

Теперь в США, кажется, вниманию активности России в сети уделяют внимания даже больше, чем активности террористов. Стало быть, информационная война, которую они сами же и затеяли, провалилась. Да ещё и настолько, что теперь приходится ревниво цензурировать Facebook и переводить стрелки на Россию. Удобный инструмент для решения своих политических целей, надо полагать, но на сегодняшний момент это информационное противостояние Штатами явно проиграно.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/20189/-