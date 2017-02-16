В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий Трампу отменять санкции против России

Группа сенаторов и членов палаты представителей конгресса внесли в среду в обе палаты идентичный текст законопроекта о контроле конгресса над любой возможной отменой санкций, говорится в кратком изложении законопроекта, который распространили демократы из комитета палаты представителей по вооруженным силам.

Законопроект предусматривает, что для любой отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра в 120 дней. Если конгресс не примет запрещающую резолюцию, президент сможет предпринять соответствующие действия.

Кроме того, законопроект кодифицирует, придавая силу закона, предыдущие указы президента Обамы о введении санкций против России. Для отмены санкций, принятых конгрессом, требуется согласие конгресса.

Условием любого снятия или ослабления санкций названо предоставление президентом письма конгрессу о необходимости такого шага.

«Данный доклад потребует подтверждения, что правительство России прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев», — говорится в кратком изложении законопроекта.

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Документ внесли сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, сенаторы-демократы Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскил. В палате представителей спонсорами законопроекта выступили депутаты Стини Хойер, Том Руни, Элиот Энгел, Адам Кинцингер, Адам Шифф, Адам Смит и Майк Тернер.

Чтобы получить силу закона, проект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом США. Предыдущий президент Барак Обама, несмотря на введение нескольких раундов санкций, выступал против контроля конгресса над санкциями.

«Мы каждый день узнаем все больше о секретных делах доверенных лиц президента Трампа с российским правительством. Мы не знаем полностью, насколько далеко зашло это общение, но если администрация попытается ослабить санкции против России сейчас, это будет выглядеть подозрительно», — заявил депутат Адам Смит.

«Конгрессу необходимо послать ясный сигнал русским, что они не могут вмешиваться во внутренние дела нашей страны и получать за это награду», — заявил координатор фракции демократов в палате представителей Стини Хойер.

Россия неоднократно опровергала обвинения США во вмешательстве в конфликт на Донбассе и в кибератаках, а также попытках повлиять на выборы. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба президента Дональда Трампа якобы постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле назвали не опирающимися на факты.