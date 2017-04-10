В КНДР открыли памятную доску в честь Андрея Карлова
В столице Северной Кореи увековечили память убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова.
Мемориальная доска с барельефом и надписью «Здесь служил Родине Герой России Андрей Карлов» была установлена в посольстве России в КНДР.
Духовой оркестр Корейской народной армии исполнил гимны России и КНДР.
Нынешний посол России в КНДР на открытии произнес: «Россия чествует своего героя, павшего от руки террориста на боевом посту, его гибель буквально потрясла всю нашу страну.
Мацегора — давний друг и коллега убитого Карлова, под руководством Мацегоры в дипмиссии в КНДР работает сын Андрея Карлова Геннадий.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491805047
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