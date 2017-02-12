Проишествия 

В китайской провинции Чжэнцзян запрещена продажа птицы из-за вируса H7N9

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Вакцинация птиц в Китае. Фото: ekd.me

Власти китайской провинции Чжэнцзян приняли решение закрыть все рынки, на которых продаётся живая птица, из-за опасений по поводу возможного распространения вируса птичьего гриппа со штаммом H7N9. Об этом сообщает RT, ссылаясь на агентство «Синьхуа».

По данным китайского издания, в январе в регионе было зафиксировано 35 случаев заболевания птичьим гриппом. Местные власти считают, что главную опасность представляют рынки с живой птицей.

Ранее в Пекине зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом в 2017 году. Заболел 68-летний мужчина по имени Чжан из города Ланфан провинции Хэбэй. Он находится в критическом состоянии.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/v-kitayskoy-provincii-chzhenczyan-zapreshchena-prodazha-pticy-iz-za-virusa-h7n9

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