В китайской провинции Чжэнцзян запрещена продажа птицы из-за вируса H7N9

Власти китайской провинции Чжэнцзян приняли решение закрыть все рынки, на которых продаётся живая птица, из-за опасений по поводу возможного распространения вируса птичьего гриппа со штаммом H7N9. Об этом сообщает RT, ссылаясь на агентство «Синьхуа».

По данным китайского издания, в январе в регионе было зафиксировано 35 случаев заболевания птичьим гриппом. Местные власти считают, что главную опасность представляют рынки с живой птицей.

Ранее в Пекине зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом в 2017 году. Заболел 68-летний мужчина по имени Чжан из города Ланфан провинции Хэбэй. Он находится в критическом состоянии.