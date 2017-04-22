В Китае спасли горняков, которые несколько дней были заблокированы в шахте

В китайской провинции Шэньси успешно завершена операция по спасению горняков, которые оказались заблокированы в шахте из-за затопления. Как передает РИА Новости, все шесть человек срочно доставлены в больницу в стабильном состоянии.

Люди сидели в шахте с 19 апреля. Именно тогда и произошла авария. Всего в момент случившегося под землей работали семь горняков, одному удалось спастись сразу после происшествия, остальные были заблокированы.

В настоящий момент расследование инцидента продолжается.