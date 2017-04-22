В Китае спасли горняков, которые несколько дней были заблокированы в шахте
В китайской провинции Шэньси успешно завершена операция по спасению горняков, которые оказались заблокированы в шахте из-за затопления. Как передает РИА Новости, все шесть человек срочно доставлены в больницу в стабильном состоянии.
Люди сидели в шахте с 19 апреля. Именно тогда и произошла авария. Всего в момент случившегося под землей работали семь горняков, одному удалось спастись сразу после происшествия, остальные были заблокированы.
В настоящий момент расследование инцидента продолжается.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/v-kitae-spasli-gornyakov-kotorye-neskolko-dney-byli-zablokirovany-v-shahte