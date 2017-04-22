Проишествия 

В Китае спасли горняков, которые несколько дней были заблокированы в шахте

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Иллюстрация: actualnews.org

В китайской провинции Шэньси успешно завершена операция по спасению горняков, которые оказались заблокированы в шахте из-за затопления. Как передает РИА Новости, все шесть человек срочно доставлены в больницу в стабильном состоянии.

Люди сидели в шахте с 19 апреля. Именно тогда и произошла авария. Всего в момент случившегося под землей работали семь горняков, одному удалось спастись сразу после происшествия, остальные были заблокированы.

В настоящий момент расследование инцидента продолжается.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/v-kitae-spasli-gornyakov-kotorye-neskolko-dney-byli-zablokirovany-v-shahte

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