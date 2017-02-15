В Китае неизвестные напали на толпу людей и зарезали пять человек

Пять человек погибли от полученных ранений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, где на толпу людей напали трое неизвестных с ножами в руках, сообщает РИА Новости.

Нападение произошло в уезде Пишань. В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.

Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших. Полиция начала расследование.