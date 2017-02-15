Проишествия 

В Китае неизвестные напали на толпу людей и зарезали пять человек

0 коментариев

Иллюстрация: kapital.kz

Пять человек погибли от полученных ранений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, где на толпу людей напали трое неизвестных с ножами в руках, сообщает РИА Новости.

Нападение произошло в уезде Пишань. В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.

Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших. Полиция начала расследование.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/15/v-kitae-neizvestnye-napali-na-tolpu-lyudey-i-zarezali-pyat-chelovek

Другие новости:

t97wsq_1480452003

Страна 404: активистка «евромайдана» готовит своих детей к людоедству

0
0drk4m_1474826882

Жареная крыса, найденная в заказе KFC оказалась подлогом

0
mry74n_1476033365

Разведка ДНР: в зону АТО прибыли снайперы из США

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *