В Китае неизвестные напали на толпу людей и зарезали пять человек
Пять человек погибли от полученных ранений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, где на толпу людей напали трое неизвестных с ножами в руках, сообщает РИА Новости.
Нападение произошло в уезде Пишань. В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.
Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших. Полиция начала расследование.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/15/v-kitae-neizvestnye-napali-na-tolpu-lyudey-i-zarezali-pyat-chelovek