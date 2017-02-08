В Кишиневе нашли «террориста», «заминировавшего» аэропорт

Спецслужбы Молдавии установили личность сообщившего о якобы заложенной в Кишиневском международном аэропорту бомбе. Им оказался 12-летний ученик шестого класса из Окницкого района республики. В ходе обысков были найдены доказательства его причастности к совершению преступления: вычислительная техника и мобильный телефон, посредством которого было отправлено письмо о минировании терминала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»,

В пограничной полиции сообщили, что ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 200 до 500 условных единиц, или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщало EADaily ранее, 7 фев­ра­ля при­мер­но в 15:30 на адрес колл-центра Киши­нев­ско­го меж­ду­на­род­но­го аэро­пор­та от неизвестного посту­пи­ло элек­трон­ное пись­мо, в кото­ром сообщалось, что аэро­порт зами­ни­ро­ван. Автор пись­ма тре­бо­вал пере­во­да одно­го мил­ли­о­на рос­сий­ских руб­лей на элек­трон­ный коше­лек.

Все пас­са­жи­ры аэро­пор­та были эва­ку­и­ро­ва­ны, а неко­то­рые рей­сы были задер­жа­ны. В резуль­та­те про­ве­рок, про­ве­дён­ных спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ны­ми струк­ту­ра­ми МВД, ника­ких подозрительных пред­ме­тов не было обна­ру­же­но.

После проведенной проверки аэровокзал вернулся к работе в штатном режиме.