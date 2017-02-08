В Кишиневе нашли «террориста», «заминировавшего» аэропорт
Спецслужбы Молдавии установили личность сообщившего о якобы заложенной в Кишиневском международном аэропорту бомбе. Им оказался 12-летний ученик шестого класса из Окницкого района республики. В ходе обысков были найдены доказательства его причастности к совершению преступления: вычислительная техника и мобильный телефон, посредством которого было отправлено письмо о минировании терминала.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»,
В пограничной полиции сообщили, что ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 200 до 500 условных единиц, или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.
Как сообщало EADaily ранее, 7 февраля примерно в 15:30 на адрес колл-центра Кишиневского международного аэропорта от неизвестного поступило электронное письмо, в котором сообщалось, что аэропорт заминирован. Автор письма требовал перевода одного миллиона российских рублей на электронный кошелек.
Все пассажиры аэропорта были эвакуированы, а некоторые рейсы были задержаны. В результате проверок, проведённых специализированными структурами МВД, никаких подозрительных предметов не было обнаружено.
После проведенной проверки аэровокзал вернулся к работе в штатном режиме.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/v-kishineve-nashli-terrorista-zaminirovavshego-aeroport