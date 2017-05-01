В Кировограде состоялся митинг против киевской хунты

Сегодня, 1 мая, возле городского совета в Кировограде состоялся митинг.

В основном люди преклонного возраста с красными флагами говорили о киевской хунте, советской власти и отсутствии украинского народа. Также, они скандировали о фашизации страны.

Другой митинг состоялся возле здания областной федерации профсоюзов. Его организовали представители Партии пенсионеров, социалисты и представители профсоюзов.

Метки по теме: 1 мая; Война на Донбассе; киевский режим; Кризис на Украине; новости Украины; первомайские демонстрации

По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/v-kirovograde-sostoyalsya-miting-protiv-kievskoj-hunty/