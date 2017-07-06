В Киргизии задержаны вербовщики в ДАИШ

В Киргизии сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали 23-летнего гражданина А.Р. — «активного функционера международной террористической организации». Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что задержанный, по указанию главарей террористической организации, занимался активной пропагандой джихада в социальных сетях с целью вербовки и присоединения к боевикам-исламистам. Также в ходе проводимых контртеррористических мероприятий был задержан активный эмиссар-пропагандист, гражданин Киргизии Б.у.Р. По указанию главарей исламистов задержанный вел активную вербовочную работу среди населения с использованием интернета. За время своей деятельности Б.у.Р. завербовал и переправил в Сирию двух граждан Киргизии, один из которых там погиб.

Следственными органами ГКНБ возбуждены уголовные дела. Задержанные находятся в СИЗО ГКНБ.