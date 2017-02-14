В киевской школе родители поскандалили из-за помощи «АТОшникам»

В Славянской гимназии Киева родители учащихся поругались после предложения классного руководителя помочь боевикам «АТО» вещами и лекарствами.

Об этом написала киевлянка Татьяна Попова, опубликовавшая переписку родителей в Viber на своей странице в Facebook.

После предложения классного руководителя помочь военным, одна из родительниц обнародовала фото аллеи в Донецке с фамилиями детей, которые погибли за время «АТО».

В ответ Попова потребовала объяснений, как это связано с просьбой о помощи военным.

Та ответила, что не понимает, почему ей угрожают ее соотечественники из Донбасса, а также заявила, что не хочет, чтобы ее детей втягивали в сомнительные инициативы.

Также ее муж Вадим написал, что никто не заставит его ребенка писать письма людям, которые «утюжат мирное население Донбасса».

Другие родители просили высказываться в группе только по темам, касающимся их детей. После конфликта администратор группы удалил обоих женщин из переписки.

В соцсети Татьяна Попова пожаловалась, что ее не поддержали родители. Всего их было 32 в переписке, но ее позицию поддержали только 2 человека.

По ее словам, она обратились в СБУ, а также пообщалась с классным руководителем, завучем и директором. Ей пообещали, что на ближайших родительских собраниях во всех классах школа заявит о своей патриотической позиции всем родителям.