В Киеве женщина открыла стрельбу на детской площадке

В Киеве 9 сентября 2017 года на бульваре Кольцова произошла стрельба на детской площадке, в результате чего ранения получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Отмечено, что сообщение о стрельбе правоохранители получили в 18:15 субботы. На место выехала следственно-оперативная группа.

«Прибывшие на вызов правоохранители выяснили: между женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из них достала пистолет, предварительно — пневматический, и выстрелила в другую. У пострадавшей, по словам врачей, слепое ранение бедра, ее доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Как сообщается, стрелявшую женщину задержали прохожие и передали полиции.

«У злоумышленницы, вероятно, проблемы с психическим здоровьем, поэтому ее также доставили в медицинское учреждение», — доложили в ведомстве.

Сейчас на месте инцидента работают полицейские, проводят осмотр и общаются со следователями. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

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