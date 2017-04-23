В Киеве заявили о необходимости расследования подрыва машины ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ОБСЕ, в результате которого погиб сотрудник мониторинговой миссии.

По мнению украинского министра подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ под Луганском, необходимо тщательно расследовать. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Необходимо максимально тщательное расследовать трагедию с автомобилем СММ ОБСЕ на оккупированной территории и обеспечить безопасность СММ и свободу действий согласно мандату», — написал глава украинсского МИДа.

Климкин также выразил соболезнования семе погибшего сотрудника миссии и «всей команде». Он подчеркнул, что Украина предоставит «всю необходимую медицинскую помощь раненым».

Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе 23 апреля. В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что он следовал по маршруту Славяносербск — Сокольники. Машина наехала на боеприпас в районе села Пришиб в Славяносербском районе.

В ОБСЕ уже подтвердили гибель своего сотрудника и ранение еще двух человек. «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах республики сообщал, что погибший был гражданином США. Он также отмечал, что ранения получили граждане Германии.