Проишествия 

В Киеве заявили о необходимости расследования подрыва машины ОБСЕ

0 коментариев

Павел Климкин. Фото: vezdexodik.ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о подрыве автомобиля ОБСЕ, в результате которого погиб сотрудник мониторинговой миссии.

По мнению украинского министра подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ под Луганском, необходимо тщательно расследовать. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Необходимо максимально тщательное расследовать трагедию с автомобилем СММ ОБСЕ на оккупированной территории и обеспечить безопасность СММ и свободу действий согласно мандату», — написал глава украинсского МИДа.

Климкин также выразил соболезнования семе погибшего сотрудника миссии и «всей команде». Он подчеркнул, что Украина предоставит «всю необходимую медицинскую помощь раненым».

Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе 23 апреля. В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что он следовал по маршруту Славяносербск — Сокольники. Машина наехала на боеприпас в районе села Пришиб в Славяносербском районе.

В ОБСЕ уже подтвердили гибель своего сотрудника и ранение еще двух человек. «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах республики сообщал, что погибший был гражданином США. Он также отмечал, что ранения получили граждане Германии.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/v-kieve-zayavili-o-neobhodimosti-rassledovaniya-podryva-mashiny-obse

Другие новости:

rggjku_1470060003

Кремль: Угрозы исламистов не повлияют на нашу политику борьбы с терроризмом

0
w4409r_1483071843

В сгоревшей машине посла Греции в Бразилии нашли обгоревшее тело

0
j3xr7r_1486556644

Басурин: Убийство «Гиви» — дело рук украинских спецслужб

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *