В Киеве загорелся Подольско-Воскресенский мост (ФОТО, ВИДЕО)
На недостроенном Подольско-Воскресенском мосту загорелись электрические кабели.
Как сообщили в столичном управлении ГСЧС, информация о возгорании поступила около 19:00.
«Сейчас пожарные подразделения не могут приступить к тушению огня, поскольку электрические кабели находятся под напряжением, а „Киевэнерго” не спешит прибыть для отключения электрического тока», — отметили в управлении ГСЧС.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1473877324
One thought on “В Киеве загорелся Подольско-Воскресенский мост (ФОТО, ВИДЕО)”
Подольско-Воскресенский мост в Киеве http://bw.kiev-foto.info/ru/podolsko-voskresenskij-most-nad-zamerzshim-dneprom/