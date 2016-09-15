В Киеве загорелся Подольско-Воскресенский мост (ФОТО, ВИДЕО)

На недостроенном Подольско-Воскресенском мосту загорелись электрические кабели.

Как сообщили в столичном управлении ГСЧС, информация о возгорании поступила около 19:00.

«Сейчас пожарные подразделения не могут приступить к тушению огня, поскольку электрические кабели находятся под напряжением, а „Киевэнерго” не спешит прибыть для отключения электрического тока», — отметили в управлении ГСЧС.