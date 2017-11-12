В Киеве задержаны двое с готовой к использованию взрывчаткой

В Киеве возле торгового центра на Днепровской набережной задержали двух мужчин со взрывчаткой.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел и народный депутат Антон Геращенко на странице в соцсети.

«В 17 00 на парковке ТЦ „Аркадия” по Днепровской Набережной, 33 (Дарницкий р-н) сотрудники полиции из Полка номер 1 ГУНП Киева обратили внимание на подозрительных лиц, сидящих в авто „Фольксваген Пассат” с номерами Закарпатской обл., и решили его (авто — прим. ред.) проверить. В багажнике авто оказался спортивный рюкзак, в котором находилось около 6 кг взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов, подготовленных к немедленному использованию», — сообщил Геращенко.

Он добавил, что оба гражданина задержаны по статье 208 УПК. У задержанных при себе ни оказалось ни документов, ни средств связи. Они пока не дают признательных показаний.

«Следствие предполагает, что эта группа готовилась совершить террористический акт в столице Украины», — добавил Геращенко.

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