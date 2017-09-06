В Киеве задержали полицейских-грабителей (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители задержали пять сотрудников полиции по подозрению в грабежах граждан в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

По информации следствия, задержанные во время несения службы на территории Центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии, незаконно применяли к ним спецсредства (наручники, слезоточивый газ), физическое насилие и грабили их.

Сообщается, что установлена причастность задержанных к 10 нападениям в период с марта по сентябрь текущего года.

Также были задокументированы факты содействия задержанными карманным ворам с последующим перераспределением краденного.

Отмечается, что полицейские были задержаны во время очередного ограбления на железнодорожном вокзале.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

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