В Киеве хотят переименовать Музей русского искусства

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики на заседании в среду согласовала переименование Киевского национального музея российского искусства в Национальный музей «Киевская картинная галерея».

Согласно проекту решения, Киевский национальный музей русского искусства предлагается переименовать в Национальный музей «Киевская картинная галерея» (официальное сокращенное название — Киевская национальная картинная галерея), сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Мы предлагаем Музею русского искусства вернуть историческое название. Согласно законодательству, вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива. Но наша комиссия обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу. Оно прошло, но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось, представители музея не озвучили конкретных предложений», — отметила председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

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Соответствующее решение будет еще рассмотрено на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее экс-депутат Киевсовета Елена Ескина сообщала о решении комиссии по вопросам культуры КГГА переименовать музей русского искусства в Национальный музей «Киевская галерея».

Музей под названием Киевская картинная галерея был открыт 12 ноября 1922 г. В основу его коллекции положены национализированные художественные ценности, собранные в 1919 году в специальный музейный фонд, значительную часть которого составляли памятники, относящиеся к русской художественной культуре.

В составе музея оказались собрание семьи Терещенко, работы из собраний О. Гансена, Богдана и Варвары Ханенко, Н. Мурашко. Некоторое время в начале 1930-х годов музей считался Национальной картинной галереей, где демонстрировалось не только русское искусство, но и современное украинское искусство. С 1936 г. получил название «Киевский государственный музей русского искусства».