В Киеве взорвали чеченского боевика, воевавшего на Донбассе на стороне ВСУ

В результате взрыва автомобиля в центре Киева в районе Бессарабской площади погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на родственников погибшего.

«Здесь двоюродный брат пострадавшего. В машине был Тимур Махаури. Они были гражданами Грузии. Он был чеченец. Машина была на грузинских номерах», — сказал собеседник журналистов. Он добавил, что Махаури был бойцом добровольческого чеченского «батальона имени Шейха Мансура».

В пресс-службе Нацполиции Киева агентству УНН сообщили, что мужчина погиб на месте. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина с ребенком. «Женщине оторвало ногу, ребенок в удовлетворительном состоянии. На месте работают спасатели, скорая, полиция, взрывотехники. Выясняем, что произошло», — сказал представитель правоохранительных органов.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что причиной взрыва стало взрывное устройство, передает Корреспондент.net. Портал «Страна» в свою очередь цитирует очевидцев произошедшего. «Возгорание было не сильное и хватило всего одного огнетушителя. Скорая и пожарные приехали уже через 5 минут. Я видел мужчину, который нес на руках окровавленного ребенка», — сказал киевский водитель Алексей.

Эту информацию дополняет «Вести-Украина», сообщая что в салоне находилась еще и женщина — ее госпитализировали с тяжелым ранением. Кроме того, как передает «Эспрессо», ребенок, который также был в автомобиле, также остался жив, хотя и пострадал.

Тимур Махаури ранее уже попадал в сводки новостей. 16 января 2017 киевские полицейские задержали вооруженного мужчину с удостоверением на имя разведчика Тимура Махаури. В 2014 году его задержали турецкие власти по подозрению в убийстве пяти чеченцев, скрывавшихся от российского правосудия.

«Батальон имени Шейха Мансура» был создан в октябре 2014 года в Дании. Боевики принимали участие в боях на юге Донбасса на стороне киевского правительства. Данная часть занимала позиции в районе Мариуполя, ее боевики участвовали в боях за Широкино.